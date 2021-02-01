Совкомбанк запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов для клиентов сторонних банков. В рамках предложения возможно рефинансировать кредит, полученный ранее на покупку квартиры, апартаментов, коммерческой недвижимости или жилого дома с земельным участком.



Процентная ставка варьируется от 9,39% до 9,89% годовых при залоге квартиры или апартаментов (К/З до 80%), составляет 12,49% годовых при залоге коммерческой недвижимости (К/З до 70%) и 12,99% годовых — при залоге дома с земельным участком (К/З до 60%).

Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта (неприменимо при приобретении коммерческой недвижимости), а для зарплатных клиентов банка действует дисконт в размере 0,5 процентного пункта.

«При отказе заемщика от личного/титульного страхования взимается крупная надбавка к ставке — 2,75 процентного пункта за каждую страховку. Преимуществами предложения являются возможность получить в рамках нового кредита дополнительные денежные средства и возможность рефинансировать кредит, который уже был рефинансирован ранее. Однако предлагаемые банком ставки находятся на уровне выше предложений-аналогов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

На момент до перерегистрации залога в пользу банка ставка повышается на 2 процентных пункта.