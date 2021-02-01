Нужно защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и не является профессиональным инвестором, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете», — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.

«Вот на это прошу обратить самое серьезное внимание. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе», — добавил Путин.