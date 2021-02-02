Станислав Тывес, заместитель председателя правления ПАО «Банк Уралсиб», возглавит блок розничного бизнеса банка. Станислав пришел в банк в 2018 году на должность заместителя председателя правления, руководителя службы управления рисками. За эти годы он внес большой вклад в развитие кредитных продуктов и риск-процедур, процессов работы с проблемной задолженностью и в улучшение технологической инфраструктуры риск-менеджмента банка.

Станислав начал карьеру в АО «Райффайзенбанк» в 2006 году, пройдя путь от стажера до управляющего директора. В 2009 году он создал с нуля и возглавил направление по работе с проблемными ипотечными кредитами. В 2012 году стал руководителем управления кредитных рисков розничного и малого бизнеса, отвечал за качество кредитного портфеля, а также за работу с проблемной задолженностью в данных сегментах бизнеса.

Имеет степень магистра по специальности «техническая физика» факультета «Фундаментальные науки» МГТУ им. Н. Э. Баумана и степень MBA по специальности «финансы» в Венском университете экономики и бизнеса (WU Executive Academy).

Осуществлять руководство деятельностью блока управления рисками будет Галина Сергеева, которая с 2018 года возглавляла в банке службу риск-менеджмента.

Галина начала свою карьеру в АО «Райффайзенбанк» с должности младшего аналитика и за восемь лет прошла путь до главного риск-менеджера, старшего вице-президента управления кредитных рисков розничного и малого бизнеса.

Во время работы в АО «Райффайзенбанк» Галина курировала проект по переходу банка на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов, отвечала за разработку моделей оценки кредитного риска по сегментам розничного и малого бизнеса, а также участвовала в ключевых проектах по вопросам риск-менеджмента. В 2018 году Галина работала в Raiffeisen Bank International AG в Вене.

Галина окончила Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и получила квалификацию экономиста-математика по специальности «математические методы в экономике».