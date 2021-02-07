Нормативы ЦБ нарушали в декабре 2020 года десять российских банков из раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора. За декабрь 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 154,6 млрд рублей. Для сравнения: в декабре 2019 года аналогичный показатель составлял 165,8 млрд рублей. Всего за 2020 год банки заработали 1,57 трлн рублей, за 2019-й — 1,68 трлн.

✅ Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта удлинить торги на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00. Об этом СМИ рассказали два источника на фондовом рынке и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. По его словам, в результате восточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. Это также будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии).

✅ Правительство поддержало законопроект депутатов о запрете для банков автоматически ставить отметки, подтверждающие согласие клиента с условиями договора и получением дополнительных услуг. Документ вносит поправки в закон о потребкредите: в нем предлагается уточнить, что заемщик должен выражать свое согласие с общими условиями кредитного договора или с получением дополнительных услуг только собственноручной подписью.

Мошенники под видом работников служб ЖКХ обирают пожилых граждан
Мошенники под видом работников служб ЖКХ обирают пожилых граждан

Мошенники, как правило, владеют методами психологического воздействия на жертв.

✅ Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

«Народный рейтинг» банков с 3 февраля рассчитывается по обновленной методике. Итоги работы банков в «Народном рейтинге» за 2020 год были подведены 1 февраля, и теперь Банки.ру готов презентовать изменения, которые вступят в силу в 2021-м. С обновленной методикой расчета рейтинга можно ознакомиться здесь.

✅ Начинающие инвесторы часто не знают, что можно сократить налоги на дивиденды по акциям американских компаний. Для этого нужно подписать у брокера форму W-8BEN. Что это за документ и каким образом его подписать — в этом выпуске Fingram.

✅ Стартовал второй сезон подкаста Банки.ру «Это к деньгам». На этот раз ведущие инвестшоу решили более системно подойти к поиску инвестиционных идей и посвящать каждый эпизод какой-либо отрасли. В первом выпуске аналитик «БКС мир инвестиций» Егор Дахтлер рассказывает о перспективах банковского сектора и анализирует его основных игроков.