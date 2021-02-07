✅ Нормативы ЦБ нарушали в декабре 2020 года десять российских банков из раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора. За декабрь 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 154,6 млрд рублей. Для сравнения: в декабре 2019 года аналогичный показатель составлял 165,8 млрд рублей. Всего за 2020 год банки заработали 1,57 трлн рублей, за 2019-й — 1,68 трлн.

✅ Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта удлинить торги на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00. Об этом СМИ рассказали два источника на фондовом рынке и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. По его словам, в результате восточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. Это также будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии).

✅ Правительство поддержало законопроект депутатов о запрете для банков автоматически ставить отметки, подтверждающие согласие клиента с условиями договора и получением дополнительных услуг. Документ вносит поправки в закон о потребкредите: в нем предлагается уточнить, что заемщик должен выражать свое согласие с общими условиями кредитного договора или с получением дополнительных услуг только собственноручной подписью.

✅ Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

✅ «Народный рейтинг» банков с 3 февраля рассчитывается по обновленной методике. Итоги работы банков в «Народном рейтинге» за 2020 год были подведены 1 февраля, и теперь Банки.ру готов презентовать изменения, которые вступят в силу в 2021-м. С обновленной методикой расчета рейтинга можно ознакомиться здесь.



✅ Начинающие инвесторы часто не знают, что можно сократить налоги на дивиденды по акциям американских компаний. Для этого нужно подписать у брокера форму W-8BEN. Что это за документ и каким образом его подписать — в этом выпуске Fingram.

✅ Стартовал второй сезон подкаста Банки.ру «Это к деньгам» . На этот раз ведущие инвестшоу решили более системно подойти к поиску инвестиционных идей и посвящать каждый эпизод какой-либо отрасли. В первом выпуске аналитик «БКС мир инвестиций» Егор Дахтлер рассказывает о перспективах банковского сектора и анализирует его основных игроков.

