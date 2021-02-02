События 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4% сотрудников российских компаний, пишет РБК . Это выяснила в ходе опроса компания «Мегаплан». Почти 30% сотрудников и руководителей МСБ ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22% заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.

Почти половина респондентов (49,2%) заявили, что отсутствие необходимости приходить в офис не сказалось на их работоспособности, 15,6% опрошенных признались, что «удаленка» сильно повлияла на падение эффективности их работы, а 35,3% сотрудников считают, что дистанционная работа незначительно сказалась на их производительности. У 43,2% опрошенных объем работы на «удаленке» был таким же, как и в офисе, у 24,7% он увеличился, а 32,1% отметили рост нагрузки, но уточнили, что он был незначительным.

Нервные срывы из-за работы были у 34,4% россиян, 52,1% ответили, что подобных ситуаций у них никогда не возникало, а 13,6% воздержались от ответа.

Исследование: сотрудники компаний МСБ нуждаются больше в психологической, чем в техподдержке Во время пандемии им стало не хватать обычного человеческого общения с коллегами.

По словам генерального директора компании «Мегаплан» Сергея Козлова, если в компании нет CRM-системы или таск-менеджера, у сотрудников постепенно исчезает ощущение ответственности за выполняемую работу. Это на многих влияет отрицательно: они начинают больше нервничать при появлении новых задач и безответственно относиться к дедлайнам и своим обязанностям, пояснил он.