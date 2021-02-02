На сегодняшний день телекоммуникационные системы позволяют проводить подмену номеров, что дает злоумышленникам, обладающим определенными навыками и техническими средствами, возможность звонить якобы с номеров телефонов госорганов и банков, пишут «Известия». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. По его словам, в России также очень часто происходят утечки персональных данных, а злоумышленники имеют возможность их получить, например, приобрести на черном рынке и использовать их для мошенничества.

Как сообщил заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов, это даже не фальшивая сота, которая аппаратным способом позволяет имитировать другого абонента, а ПО, которое устанавливается на обычный телефон и позволяет обманывать определитель номера. Так, абонент видит не номер того, кто звонит, а номер, который подставляют мошенники. Пока обыкновенный пользователь от этого технически защититься не может, отметил Баранов. По его словам, существуют и другие способы воспользоваться чужим номером телефона, поэтому нельзя доверять телефону, надо перезванивать и пытаться что-то выяснить. И, естественно, не сообщать никаких данных, подчеркнул Баранов.

В России появился новый вид мошенничества

Среди новых приемов мошенников — использование технологий подделки голоса.

Подменить номер в системах телефонии сейчас может любой человек, такие инструкции широко распространены в Интернете, также отметил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Однако зачастую мошенники пользуются не только доверчивостью людей, но и их желанием что-то бесплатно получить. На сайтах банка четко говорится о том, что служба безопасности не имеет права звонить клиентам, но эту информацию никто не читает. Поэтому рекомендация на такие случаи простая — с какого бы номера вам ни позвонили, надо класть трубку, не разбираясь. И потом, если у вас закралось какое-то сомнение, можно позвонить в банк самим, указывает Власов. Иначе, как только произносится слово «бесплатно», большинство российских граждан сразу готовы сообщить номер своей карты и прочее, отметил эксперт.

Количество звонков по телефону со стороны мошенников резко увеличилось во время пандемии, особенно в первые ее месяцы, рассказал директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком — Солар» Олег Седов. Однако, какими бы ни были схемы, мошенники всегда стараются шокировать потенциальную жертву и вывести ее из состояния равновесия. Важно позаботиться и о ваших близких, особенно пожилых, а также о тех категориях людей, которые долго сидят дома, так как из-за этого они могут утерять некоторые навыки критического мышления, считает эксперт. Необходимо проводить такие домашние «киберучения», разбирая ситуации, что делать, если человеку поступит такой звонок, советует Седов.

Минцифры предлагает обязать операторов блокировать телефонных мошенников

Абонент обратится с жалобой на конкретный номер к оператору, который может заблокировать номер.