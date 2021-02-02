На сегодняшний день телекоммуникационные системы позволяют проводить подмену номеров, что дает злоумышленникам, обладающим определенными навыками и техническими средствами, возможность звонить якобы с номеров телефонов госорганов и банков, пишут «Известия» . Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. По его словам, в России также очень часто происходят утечки персональных данных, а злоумышленники имеют возможность их получить, например, приобрести на черном рынке и использовать их для мошенничества.

Как сообщил заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов, это даже не фальшивая сота, которая аппаратным способом позволяет имитировать другого абонента, а ПО, которое устанавливается на обычный телефон и позволяет обманывать определитель номера. Так, абонент видит не номер того, кто звонит, а номер, который подставляют мошенники. Пока обыкновенный пользователь от этого технически защититься не может, отметил Баранов. По его словам, существуют и другие способы воспользоваться чужим номером телефона, поэтому нельзя доверять телефону, надо перезванивать и пытаться что-то выяснить. И, естественно, не сообщать никаких данных, подчеркнул Баранов.

В России появился новый вид мошенничества Среди новых приемов мошенников — использование технологий подделки голоса.

Подменить номер в системах телефонии сейчас может любой человек, такие инструкции широко распространены в Интернете, также отметил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Однако зачастую мошенники пользуются не только доверчивостью людей, но и их желанием что-то бесплатно получить. На сайтах банка четко говорится о том, что служба безопасности не имеет права звонить клиентам, но эту информацию никто не читает. Поэтому рекомендация на такие случаи простая — с какого бы номера вам ни позвонили, надо класть трубку, не разбираясь. И потом, если у вас закралось какое-то сомнение, можно позвонить в банк самим, указывает Власов. Иначе, как только произносится слово «бесплатно», большинство российских граждан сразу готовы сообщить номер своей карты и прочее, отметил эксперт.

Количество звонков по телефону со стороны мошенников резко увеличилось во время пандемии, особенно в первые ее месяцы, рассказал директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком — Солар» Олег Седов. Однако, какими бы ни были схемы, мошенники всегда стараются шокировать потенциальную жертву и вывести ее из состояния равновесия. Важно позаботиться и о ваших близких, особенно пожилых, а также о тех категориях людей, которые долго сидят дома, так как из-за этого они могут утерять некоторые навыки критического мышления, считает эксперт. Необходимо проводить такие домашние «киберучения», разбирая ситуации, что делать, если человеку поступит такой звонок, советует Седов.