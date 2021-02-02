Банк «Восточный» обновляет линейку дебетовых карт: на смену «Карте № 1 Ultra» приходит «ВостОК». По карте начисляется до 5,5% годовых на остаток, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы получить доход, нужно в течение месяца держать неснижаемый остаток от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, а также израсходовать по карте не менее 3 тысяч рублей за отчетный месяц (то есть с 26 числа предыдущего по 25 число текущего месяца)», — говорится в релизе.

По умолчанию обслуживание карты «ВостОК» стоит 150 рублей в месяц, при неснижаемом остатке не менее 10 тыс. рублей — бесплатно.

Кроме того, плата за обслуживание карты «ВостОК» не взимается, если в течение месяца неснижаемый остаток по карте составлял 0 рублей либо в отчетный период на карту зачислялась зарплата.

Некоторые изменения коснулись и системы кешбэка. На выбор держателю карты предлагается четыре бонусных категории, за расходы в которых начисляется повышенный кешбэк до 7%. Менять бонусную категорию можно один раз в месяц. Категории следующие: «За рулем» (7% за покупки на АЗС; 3% за парковку, такси, каршеринг и автомойки; 1% на все остальные покупки); «Онлайн-покупки» (7% на доставку еды, онлайн-покупки фильмов, музыки и книг; 3% на покупку товаров в Интернете; 1% на все остальное); «Отдых» (7% на кино и такси; 5% на кафе и рестораны; 1% на все остальное); «Все включено» (2% кешбэка на все покупки).

Кроме бонусных категорий, выбранных клиентом, с 8 февраля для карты «ВостОК» начнет действовать дополнительный кешбэк: 10% за оплату покупок в категориях «Подарки, сувениры» и «Цветы».

«Таким образом, дебетовая карта «ВостОК» будет приносить до 5,5% дохода на остаток и до 10% кешбэка, а также позволит держателю карты самостоятельно выбирать, за какие именно покупки получать повышенный кешбэк», — уточняют в банке.

Изменения условий по карте коснутся не только новых клиентов. С 1 февраля 2021 года тарифный план «Карты № 1 Ultra» приведен в соответствие с тарифным планом новой дебетовой карты «ВостОК».