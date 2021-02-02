Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для iOS и Android. В частности, оптимизирован раздел «Акции», указано в сообщении кредитной организации.

«В последней версии мобильного приложения пользователи смогут оценить новый блок с подборками персональных предложений. Здесь посетителей ждут рекомендации персонализированных привилегий и выбор отдельных тематических акций специально для каждого клиента. И для удобства пользователей добавлена важная функция «активировать все», с помощью которой можно сразу зарегистрироваться во всех акциях в конкретной подборке или категории», — рассказали в «Русском Стандарте».

Также в разделе «Акции» улучшен фильтр, чтобы можно было просматривать отдельно предложения по бесплатным беспроцентным рассрочкам для кредитных карт, изучать только акции со скидками для всех карт банка либо узнавать информацию по начислению повышенного кешбэка у партнеров. Также в последней версии RSB Mobile добавлена категория «Новинки». Здесь отображаются все появившиеся за последние семь дней акции, в которых клиент еще не зарегистрировался.

Кроме того, географическая карта в мобильном банке теперь содержит еще больше подсказок: на ней отмечены все акции в радиусе 100 км — скидки, рассрочки, повышенный кешбэк.

В релизе «Русского Стандарта» подчеркивается, что «благодаря обратной связи от активных пользователей, полученной через чат и другие дистанционные каналы обслуживания, банк традиционно внес визуальные и технические улучшения в работу мобильного приложения».



Новая версия приложения RSB Mobile банка «Русский Стандарт» доступна для скачивания в App Store и Google Play.