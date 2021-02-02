Большинство решений по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам связаны с развитием платформ. Об этом, как сообщается в релизе Банка России, заявила его глава Эльвира Набиуллина.

В ЦБ обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса. Ключевыми темами диалога представителей бизнес-объединений МСП с руководством Банка России стали вопросы кредитования МСП, доступ к альтернативным инструментам финансирования и перспективы использования платформенных решений для снижения издержек предпринимателей.

Набиуллина подвела итоги кампании по реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса, особенно подчеркнув важность не только выхода из антикризисных мер, но и дальнейшего развития банковского регулирования в части МСП.

Она также отметила роль созданной в кризис «зеленой линии» — практики взаимодействия банков в регионах с предпринимателями через бизнес-объединения («Опору России», «Деловую Россию» и Торгово-промышленную палату РФ) в качестве медиаторов. Участники встречи согласились с предложением сделать ее постоянной.

Говоря о трудностях, с которыми сталкивается малый бизнес, представители бизнес-объединений выразили обеспокоенность неправомерными отказами предпринимателям в проведении операций из-за требований «антиотмывочного» законодательства. Решить эту проблему поможет запуск платформы «Знай своего клиента»; нюансам ее разработки, как отмечается в релизе ЦБ, участники совещания уделили особое внимание.

Также поднимались вопросы снижения издержек малого бизнеса, которые дает Система быстрых платежей.

Центробанк представил дорожную карту на два года по развитию финансирования МСП Отдельное внимание будет уделено развитию Системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса.

«По мнению предпринимателей, в период пандемии была подтверждена востребованность такого инструмента, как факторинг. Теперь речь идет о его дальнейшем развитии, в том числе через создание факторинговой онлайн-платформы ЦФА на «Мастерчейн», — отмечается в сообщении.

Участники встречи обсудили небанковские источники финансирования для МСП, такие как сектор роста Московской биржи и краудинвестинговые платформы.



Большинство инструментов по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам связаны с развитием платформенных решений, подчеркнула Набиуллина. «Мы проведем специальную работу, чтобы переход между этими платформами был бесшовным для малого бизнеса, а также посмотрим, как МСП вписываются в сервисы, которые предоставляет юрлицам платформа «Цифровой профиль», — сказала она.