Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тыс. человек и достигло 9,4 млн, говорится в сообщении торговой площадки. Сделки в январе совершали 1,5 млн частных инвесторов по сравнению с 425 тыс. человек в январе 2020 года. Они вложили в акции на Мосбирже 28,5 млрд рублей, в облигации — 50 млрд рублей, в биржевые фонды — 14,3 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41%, в объеме торгов облигациями — 17,4%, на спот-рынке валюты — 14,3%, на срочном рынке — 44,3%. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 85% — приходилась на корпоративные облигации, 9% — на государственные облигации, 6% — на еврооблигации. Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,6 млн. Оборот по этим счетам составил 149,5 млрд рублей, в структуре оборота 83,5% — сделки с акциями, 8,2% — с облигациями, 8,2% — с биржевыми фондами. Стоимость чистых активов биржевых фондов составила 162,6 млрд рублей.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами СберБанка, Тинькофф Банка и ВТБ; среди брокерских компаний — клиентами БКС, «Открытия Брокер», «Финама»; среди управляющих компаний — клиентами УК «Сбер Управление Активами», УК «Альфа-Капитал» и Группы УК «Регион».

В «Портфель частного инвестора» вошли акции Газпрома (19%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (14,2% и 8% соответственно), акции «Норникеля» (11,6%), «ЛУКОЙЛа» (9,7%) и «Аэрофлота» (8,8%), ценные бумаги Mail.ru Group (8,1%) и Yandex (7,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7%) и акции ВТБ (6,2%). Из иностранных ценных бумаг вошли акции Alibaba Group Holding LTD (20,7%), Tesla Inc. (19,6%), Apple (13,2%), Boeing (10,2%), Pfizer Inc. (9,6%), Amazon (6%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,6%), Facebook Inc. (5,3%), Intel (5,3%) и AT&T Inc. (4,5%).