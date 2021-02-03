В топ-3 самых популярных способов общения россиян в последние два — три месяца вошли разговоры по мобильному телефону, онлайн-переписка и личные встречи, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самые непопулярные способы общения — бумажные и электронные письма, разговоры по стационарному телефону.

Так, по телефону с близкими и знакомыми за последние два — три месяца общались 85% опрошенных, чаще — женщины (77%) и люди старше 45 лет (90—91%). Половина россиян переписывались в онлайне, чаще об этом заявляли молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (от 64% до 76%). При личной встрече общались со знакомыми и приятелями 47% опрошенных, также чаще молодежь от 18 до 34 лет (56—62%).

С родителями практически каждый второй опрошенный общался по мобильному телефону (47%), чаще мужчины (50%), 44% — женщины. Лично встречались 40% респондентов. С близкими и друзьями россияне предпочитают общаться по мобильному телефону (79%), при этом чаще — женщины (83%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (85—90%). Каждый второй опрошенный лично встречался с друзьями/близкими, чаще мужчины (57%). Переписывались в онлайне с друзьями 40%, наиболее часто — молодежь от 18 до 34 лет (64—67%).

В Европарламенте обеспокоены решением WhatsApp изменить пользовательское соглашение Пользователей просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен и другим продуктам компании Facebook.

С коллегами 69% работающих россиян общаются по мобильному телефону, лично — 66%. Треть назвали переписку в онлайне частым способом общения (30%), среди молодежи от 18 до 24 лет об этом заявил каждый второй.

Самый популярный мессенджер среди россиян — WhatsАpp (73% опрошенных). Также в первой тройке востребованных мессенджеров — «ВКонтакте» (38%) и Viber (26%). Чаще всего используют Telegram 18% россиян, больше мужчины (22%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Граждане от 18 до 24 лет чаще переписывается во «ВКонтакте» (76%), в Instagram (37%) и Telegram (34%). Среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет наиболее популярны WhatsApp (84%) и «ВКонтакте» (52%). В возрастной группе от 35 до 44 лет, кроме WhatsApp, популярно переписываться во «ВКонтакте» и Viber. Люди старше 60 лет больше предпочитают для переписки WhatsApp (59%) и «Одноклассники» (32%). Для видеозвонков россияне чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).