Снижение показателей российской экономики в 2020 году во многом связано с падением мировой экономики в целом, но даже в таких условиях Россия показывает неплохие результаты, сообщил замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Эксперты Bloomberg считают, что спад в российской экономике оказался меньше, чем во многих странах. Одна из причин — это отказ от второго локдауна. Аналитики ждали снижения российского ВВП на 3,7%, показатель в прошлом году сократился на 3,1%. При этом падение ВВП в еврозоне может составить 7,3%.

«С внутренними проблемами Россия научилась справляться хорошо, но российская экономика не может быть независима от мирового экономического развития, а значит, на ней не могут не сказываться такие вещи, как мировой нефтяной кризис, когда резко падает спрос на нефть практически во всем мире или когда существенно сокращается сообщение между странами», — сказал сенатор. Но даже в таких сложных условиях, по его словам, падение на 3,1% — это не падение на 7,3%, как прогнозируют эксперты для Евросоюза.

Bloomberg оценило успехи российской экономики на фоне пандемии Больше всего российская экономика пострадала в первом полугодии прошлого года.

При этом политик отметил, что России удалось «упасть» меньше на 0,6% даже от планируемых показателей по валовому внутреннему продукту за 2020 год. «Снижение экономических показателей РФ связано прежде всего с тем, что существенно сократилось экономическое взаимодействие в мире в целом. Так, российская экономика недополучила целый ряд важных комплектующих, и, как следствие, упали показатели в машиностроении и ряде других отраслей. Кроме того, даже на фоне пандемии продолжались экономические санкции, что тоже сказывается на экономических результатах, и, наконец, нам пришлось существенно перестраивать медицинское обслуживание, систему образования, социальную работу, перенаправляя значительные финансовые потоки в эти сферы, в том числе и за счет других сфер экономики», — пояснил Васильев.