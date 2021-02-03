Банк «Центр-инвест» трансформировал программу потребительского кредитования, снизив ставки, и ввел специальную программу лояльности для ответственных заемщиков. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, снижение ставок составило 0,25—2,25 процентного пункта. Теперь потребительский кредит, в том числе для рефинансирования, доступен по ставке от 10,5% годовых на срок до пяти лет.

Согласно новым условиям, ответственные клиенты «Центр-инвеста» могут снизить процентную ставку по кредиту на 1 п. п., следует также из релиза. Для этого необходимо не допускать просрочки кредитных платежей и производить оплату точными суммами по графику.

Минимальная ставка, действующая после снижения, составляет 9,5% годовых до конца срока при сумме кредитования от 300 тыс. до 1 млн рублей.

«Для удобства погашения клиенты могут воспользоваться услугой «Регулярный платеж». Она позволяет автоматически осуществлять ежемесячную оплату точной суммой в выбранную дату. Это исключает фактор просрочки или задержки, что, в свою очередь, и гарантирует последующее снижение ставки», — прокомментировал начальник управления розничного кредитования КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов.



В банке напоминают, что потребительский кредит можно взять там на любые цели, например на рефинансирование, ремонт жилья, оплату обучения или лечения, покупку мебели, отпуск, организацию свадьбы.