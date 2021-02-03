Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,02 рубля, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 91,34 рубля (минус 39 копеек).



В течение сессии было проведено 49 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 6 тыс. сделок с евро на 231 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 75,77—76,34 рубля за доллар и 91,08—91,88 рубля за евро.

«Поддержку рублю оказывает нефть, причем потенциал укрепления при текущих котировках сырья остается достаточно сильным. Сдерживающим фактором выступают внутриполитические события и реакция на них со стороны западных стран», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Основным фактором поддержки для рубля выступила ситуация на рынке энергоносителей. Однако этого оказалось недостаточно для более существенного укрепления рубля. При этом пара доллар/рубль четыре сессии провела в районе 76 рублей, а попытки восстановления, предпринимаемые национальной валютой на улучшении внешней конъюнктуры, так ни к чему и не привели. Это говорит в пользу низкой вероятности отступления доллара ниже 75 рублей. Более того, в случае перехода рынка энергоносителей в коррекцию и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, американская валюта может достаточно быстро подняться к верхней границе диапазона 75—77,5 рубля. В сложившихся обстоятельствах не исключаем попыток выхода вверх из данного коридора», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, характеризуя ситуацию на валютном рынке, добавляет, что «для рынка совершенно нейтральны новости об уменьшении объемов покупки валюты Минфином — процессы тут значительно более глубокие и уж точно не в пользу «россиянина».

