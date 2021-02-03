Владельцем 20% Первого канала, от которых прошлой осенью отказался банк ВТБ, стал «СОГАЗ», пишет РБК . Страховщик останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций Первого канала перейдет к ВТБ.

Председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров Первого канала, следует из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

Появление в этом списке руководителя «СОГАЗа» обусловлено тем, что страховщик является акционером Первого канала, рассказали РБК три источника на рынке. По их словам, доля «СОГАЗа» в Первом канале на данный момент составляет 20%.

Государство сейчас контролирует 51% Первого канала, но в соответствии с декабрьским указом президента Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%. Для этого будет увеличен уставный капитал вещателя, который сейчас составляет 10 млн рублей.

Пакет в размере 20% в Первом канале с лета 2018 года принадлежал Роману Абрамовичу, весной 2019-го его приобрел ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем 20% Первого канала, не уточнив, кому перешел пакет. Тогда источники РБК говорили, что 20% вновь вернулись к Абрамовичу. Теперь этот пакет у «СОГАЗа», утверждают сейчас собеседники РБК, не уточняя дату, когда изменился состав акционеров вещателя.

Акционерами Первого канала также являются Росимущество (38,9%), ФГУП «ИТАР-ТАСС» (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%). Оставшиеся 29% принадлежат Национальной медиагруппе.

ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала Окончательно доля банка в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании.

У «СОГАЗа» уже есть активы в медиа. Страховщику, как указано в его отчетности по МСФО за 2019 год, принадлежит 21,22% в головном АО «Национальная медиа группа» и напрямую 18% в «РЕН ТВ» и 3% в Пятом канале (принадлежат этому холдингу). Балансовая стоимость инвестиций во все эти компании на 31 декабря 2019 года оценивалась почти в 10 млрд рублей.

ВТБ, комментируя появление своих представителей в списке кандидатов в совет директоров Первого канала, не исключал, что вновь станет совладельцем вещателя, конвертировав часть кредитов в акции.



Необходимая нормативная правовая база для увеличения уставного капитала Первого канала должна быть готова к концу марта, следует из декабрьского указа Путина. Собеседник РБК на рынке уточняет, что в результате частными акционерами Первого канала будут ВТБ, «СОГАЗ» и Национальная медиагруппа.