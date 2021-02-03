Чтобы стать богатым, нужны прежде всего ум, знания и прозорливость. Эти три характеристики состоятельных людей назвали 54% участников исследования «Портрет владельца капитала в России — 2020», подготовленного Центром управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» .

Четверть опрошенных назвали необходимыми для достижения богатства такие качества, как предприимчивость, хваткость, удачливость. Практически каждый пятый респондент (18%) счел трудолюбие одним из ключевых факторов финансового успеха. К категории позитивных качеств для достижения богатства также причислены коммуникабельность (8% респондентов), целеустремленность и настойчивость (также 8%). Социальный статус как важный фактор благосостояния обозначили 4% опрошенных.

«Ценности «богатых людей» имеют в числе доминант ориентацию на достижение и открытость к изменениям, поиск нового, готовность к экспериментам, принятие риска, — отмечают авторы исследования. — При этом понятия «миллионер» и «состоятельный человек» очень сильно связаны с образом «селфмейдера», человека, «самостоятельно добившегося успеха» (54% и 32% соответственно)».

В представлении опрошенных, чаще всего богатым можно стать, работая в финансовом секторе, на госслужбе или занимаясь добычей и продажей полезных ископаемых.



Исследование, результаты которого представлены 3 февраля, проводилось методом опроса в октябре 2020 года. Участниками стали 1 555 человек из 49 регионов России.