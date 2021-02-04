На финансовом рынке планируется запустить пилотный проект по использованию облачной универсальной электронной квалифицированной подписи (УКЭП), пишет «Коммерсант» . Это продвинутый аналог стандартной УКЭП, который хранится в облаке, поэтому не нуждается в физическом носителе. Ассоциация «Финтех» (АФТ) разослала своим участникам письмо о подготовке запуска проекта, где просит до 5 февраля ответить на ряд вопросов относительно внедрения технологии, а также сообщить о готовности участвовать в нем.

В АФТ уточнили, что по итогам опроса финансовых организаций ассоциация выявила потребность во внедрении механизма облачной УКЭП на финансовом рынке. Облачная УКЭП позволяет подписывать документы в электронном виде и является аналогом собственноручной подписи. При использовании облачной УКЭП применяются средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ, она не требует наличия специального устройства (токена) для подписания документов и может использоваться как на компьютере, так и на планшете или смартфоне.

В банках видят широкие перспективы для внедрения такой УКЭП в финансовой сфере. ВТБ уже проводит пилотные проекты с целью предоставления клиентам возможности использовать облачную УКЭП при обслуживании в дистанционных каналах. Банк примет участие в пилотном проекте на уровне АФТ в случае принятия решения о его целесообразности, отметили в ВТБ. Как пояснили в МКБ, технология потенциально может быть использована во всех без исключения сделках, осуществляемых финансовыми организациями. В Райффайзенбанке отметили, что облачная УКЭП может быть применима и для взаимодействия с госорганами в составе цифрового профиля юридического лица, дистанционного заключения договоров между клиентами и компаниями.

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Среди основных рисков эксперты называют возможность утечек данных пользователей и оригиналов УКЭП в пользу злоумышленников, которые могут взломать базы данных операторов, поскольку УКЭП хранится в облачном виртуальном пространстве, а значит, теоретически уязвима для кибератак. Это, в свою очередь, может порождать риски утечек и других ценных данных, так или иначе привязанных к конкретной УКЭП. Кроме того, не все клиенты смогут ею пользоваться по причине технического несоответствия программным продуктам, считают эксперты.