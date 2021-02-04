Вложения частных инвесторов в компании микрофинансового сектора (МФО) за 2020 год составили 10,5–11 млрд рублей, на треть больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» . Это оценили в компании IDF Eurasia. В нынешнем году тенденция сохранится, уверены в IDF Eurasia: объем инвестиций в МФО со стороны физлиц может составить 13–14 млрд рублей. Также растет и средний чек: в 2019 году сумма первичных вложений в среднем составляла порядка 2,4 млн рублей, по итогам 2020-го — 2,7 млн.

По данным председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, доля инвестиций от физлиц, не являющихся учредителями, в совокупном портфеле привлеченных МФО за 2020 год составила 13%. Небольшим микрокредитным компаниям такой инструмент фондирования недоступен в принципе, для выполнения нормативов и покрытия возможных рисков они могут использовать только средства учредителей.

Сами компании сектора уверены, что инвесторы заинтересованы в альтернативе банковским депозитам, ставки по которым снизились. Для компаний привлечение средств частных инвесторов — это возможность диверсифицировать источники фондирования и регулировать объемы привлечения. Средняя доходность, которую сейчас предлагают крупнейшие игроки сектора, — 13% годовых, пояснили в IDF Eurasia. Инвестор может вывести средства у МФО, предупредив всего за два дня, в отличие от других инструментов фондового рынка, отметил директор по корпоративным финансам ГК «Финбридж» Александр Уваров. Компания же может регулировать объем привлечения этого финансирования, приостанавливая прием средств, указывает он.

Привлечение инвестиций через ценные бумаги остается недоступным многим микрофинансовым компаниям. По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, это дорогой инструмент с точки зрения организации процесса: размещать облигации на сумму 10–50 млн рублей невыгодно, а выпуск на 300–500 млн рублей – проблематично для кредитора, так как невозможно быстро утилизировать полученные средства. Главным преимуществом займов со стороны физлиц является как раз возможность плавного наращивания базы, отметил он.