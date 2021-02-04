🔹 Мировому банковскому сектору потребуется три года, чтобы выйти на допандемийный уровень доходов, победят в этой гонке банки, которые готовы работать в «цифре», говорится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). По данным аналитиков, в России выручка розничного банковского сектора (включая все сегменты) в 2019 году составила примерно 34 млрд долларов. С учетом воздействия пандемии COVID-19, российский рынок остается одним из немногих, где ожидается рост данного показателя от 1,2% до 5,8% годовых до 2024 года.

🔹 В России возобновляется взимание штрафов за неоплату услуг ЖКХ, которое было приостановлено в прошлом году из-за пандемии. Об этом Минстрой сообщил в ответе депутату Госдумы Анатолию Выборнову. Он обращался в ведомство в конце декабря: в письме он просил министерство проработать вопрос о продлении мер поддержки населения. Уже в феврале гражданам начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь.

🔹 Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. СберБанк говорит об увеличении потока таких документов на 30%, ВТБ — о «существенном» росте, без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Рост обращений фиксирует и Росбанк.

🔹 Минцифры разработало поправки в закон «О связи», по которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены из-под охраны тайны связи. Документ даст право госорганам, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, получать эти данные без решения суда. При этом в ведомстве уточнили, что доработанный законопроект сохраняет запрет на передачу содержания телефонных разговоров и сообщений третьим лицам без решения суда.