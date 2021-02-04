Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставку по кредиту наличными. Теперь оформить кредит на любые цели можно по ставке от 6% годовых на сумму от 30 тыс. до 1 млн рублей на срок от года до пяти лет, говорится в релизе финучреждения.

Денежные средства могут быть получены в день обращения. Комиссия за выдачу кредита и его обслуживание не взимается.

«Кредитную заявку можно подать по телефону, через Интернет или в любом отделении банка. Для оформления кредита наличными не требуется залог или поручительство. Кредитные средства перечисляются на карту банка «Ренессанс Кредит» с возможностью моментального снятия в кассе или в любом банкомате банка без комиссии», — отмечается в сообщении.

Для действующих клиентов с предодобренным предложением доступно дистанционное оформление без визита в отделение.