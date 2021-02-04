Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту в 2020 году в целом по России составил 7,62% годовых (против 9,87% в 2019-м), при этом в пяти регионах ставки оказались выше 8%, а еще в пяти — ниже 7%. Такие данные содержит опубликованный Центробанком в четверг информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» .

Согласно статистике регулятора, в Центральном федеральном округе средняя за год ипотечная ставка составила 7,65%, в Северо-Западном ФО — 7,6%, в Южном — 7,73%, в Северо-Кавказском ФО — 7,83%, в Приволжском — 7,61%, в Уральском — 7,81%, в Сибирском — 7,76%, в Дальневосточном ФО — 6,79%.

Самые высокие средние за 2020 год ставки по ипотеке (выше 8% годовых) — в Ингушетии (8,35%), Туве (8,22%), Чеченской Республике, Севастополе (в обоих регионах — 8,11%), Республике Крым (8,09%).

Самые низкие ипотечные ставки (ниже 7%) были по итогам прошлого года в Якутии (6,3%), Приморском крае (6,5%), Амурской области (6,7%), Бурятии (6,82%), Сахалинской области (6,88%).

Средняя за январь — декабрь 2020-го ставка по ипотеке в Москве равнялась 7,69%, в Московской области — 7,68%, в Санкт-Петербурге — 7,59%, в Ленинградской области — 7,57%.



В обзоре ЦБ в числе прочего сообщается, что средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, снизилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года. При этом во второй половине года изменение ставки было крайне незначительным.