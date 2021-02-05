С 8 февраля 2021 года стартуют продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ для квалифицированных инвесторов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Номинал бумаг будет выражен в долларах США и евро, а все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.

К приобретению предлагаются сразу четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающая ставка купона — SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. Таким образом, размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Стартовый объем выпусков по фиксированной ставке — 150 млн долларов США и 100 млн евро, по плавающей ставке — 52,5 млн долларов США и 50 млн евро.

По выпускам предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) через 5,5 года обращения и далее каждые пять лет. Размещение и дальнейшее обращение облигаций осуществляется на Московской бирже, при этом вторичное обращение предусмотрено уже с первого дня размещения. Минимальный объем лота — 150 тыс. долларов США или 125 тыс. евро.

Размещение выпусков продлится до 25 марта текущего года.

Отмечается, что ключевым преимуществом данного инструмента станет дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 года или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.

«Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам — квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФов с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений», — отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.