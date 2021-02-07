Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях на всех сроках, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Наибольший рост, до 0,45 процентного пункта, составит по вкладам «Доходный» и «Доходный пенсионный» без опций пополнения и снятия средств. Максимальная ставка по вкладам достигнет 4,5% годовых. Также ставки возрастут по вкладам с пополнением и расходными операциями», — говорится в релизе.

Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов: в интернет-банке и мобильном приложении.