Банк «Левобережный» предлагает юридическим лицам и ИП, ведущим внешнеэкономическую деятельность, открыть валютный счет на специальных условиях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До 30 апреля оставьте на сайте банка заявку на открытие расчетного счета в валюте и получите комплекс услуг по сопровождению ВЭД на льготных условиях», — говорится в релизе.

Воспользоваться предложением могут компании, не имеющие открытых счетов в инвалюте в банке «Левобережный». Льготные тарифы для участников акции будут действовать в течение трех месяцев с момента открытия счета.

В рамках акции бесплатно предоставляются: открытие и ведение ваших валютных счетов, проверка одного контрагента из Китая, валютный контроль, экспертиза контракта, сервис отслеживания переводов, доступ к уникальному сервису банка «ВЭД-ассистент». Во всех вопросах вам будет помогать персональный валютный контролер.

Кроме этого, на льготных условиях участникам акции будут доступны денежные переводы, зачисление средств от нерезидента, покупка и продажа валюты (комиссия — от 3 копеек), использование системы QUIK.