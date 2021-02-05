Основные фондовые торги в РФ закрылись в пятницу в «зеленой зоне», показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,61% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 392,73 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,07% — к отметке 1 431,76.

Бумаги МТС прибавили в цене 0,97%, «Газпрома» и «Полюса» — по 0,94%, СберБанка — 0,53%, Mail.ru — 0,22%, «ЛУКОЙЛа» — 0,01%. Акции «Норникеля» подешевели на 1,93%, «Магнита» — на 1,64%, «Яндекса» — на 1,15%, Московской биржи — на 0,72%.

«Акции «Норникеля» оказались под давлением после новостей о взыскании судом 146 миллиардов рублей из-за прошлогодней аварии», — поясняет, в частности, аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«В пятницу российский фондовый рынок смог продолжить восстановление на позитивном внешнем фоне. Основным фактором поддержки вновь выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в очередной раз обновил максимумы года, закрепившись выше 59 долларов за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовала и динамика западных площадок… Отметим, что в ходе торгов индекс Мосбиржи предпринимал попытки выхода выше 3 400 пунктов, однако уверенное укрепление национальной валюты сдержало рост рублевой стоимости акций. При этом в рамках ближайших сессий в случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры ожидаем закрепления рынка выше данной отметки», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«На мировых фондовых биржах в пятницу вновь господствовал оптимизм, который был особенно ярко выражен на нефтяных площадках. Следующая неделя будет более спокойной с точки зрения публикации макроэкономических данных, что может заставить инвесторов вновь переключить внимание на темпы заражений коронавирусом и дать поводы для фиксации прибыли. Российские биржи и рубль в целом уже не так боятся санкций, влияние которых в случае введения вполне может быть точечным», — пишет Кожухова из «Велес Капитала».



По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, «всеобщий оптимизм инвесторов связан с нарастающими темпами массовой вакцинации, что должно привести к быстрому и стабильному восстановлению глобальной экономики».

