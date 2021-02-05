Национальный банк Украины отказал в опосредованном приобретении бывшим вице-премьером страны, основателем финансово-промышленной группы «ТАС» Сергеем Тигипко более чем 99% акций Проминвестбанка («дочки» российской госкорпорации «ВЭБ.РФ», которая была продана украинскими властями). Об этом в пятницу сообщил регулятор, чьи данные приводит ТАСС.

«НБУ не одобрил соглашение по опосредованному приобретению более чем 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля 2021 года принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем», — говорится в сообщении.

В НБУ пояснили, что такое решение принято на основании «всестороннего анализа пакета документов и с учетом проблемных вопросов деятельности Проминвестбанка».

Регулятор уточнил, что в настоящее время Тигипко контролирует два банка — Таскомбанк и Универсал Банк, а также ряд небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав одной банковской группы.

​«ВЭБ.РФ» рассчитывает взыскать убытки с Украины в рамках спора по Проминвестбанку Ранее Стокгольмский арбитраж признал «ВЭБ.РФ» независимым инвестором, а не госорганом или частью государства.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. «ВЭБ.РФ» заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.



Третейский суд (Стокгольмский арбитраж) 31 января 2021 года вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБом и Украиной. В пресс-службе ВЭБа сообщали, что арбитры «признали «ВЭБ.РФ» инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной». По мнению состава арбитража, ВЭБ соответствует всем требованиям, предъявляемым к инвестору по данному соглашению. При этом, вопреки доводам Украины, состав арбитража отказался признавать «ВЭБ.РФ» государственным органом или частью государства.