Банк России на предстоящем заседании совета директоров в пятницу, 12 февраля, решит сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, уверены опрошенные Банки.ру аналитики. Повысить ставку сейчас опасно, а снизить — не позволяет инфляция.

ЦБ не может ни снизить, ни повысить ставку

Ускорение инфляции в последние месяцы не позволит ЦБ снизить ставку, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. По оценке аналитиков Совкомбанка, к началу февраля годовая инфляция составила 5,2%, заметно превысив таргет ЦБ в 4%. Это произошло из-за роста продовольственных цен, повышения издержек бизнеса вследствие пандемии коронавируса и растянутого эффекта переноса в цены ослабления рубля, считает главный аналитик банка Михаил Васильев. Тем не менее опрошенные эксперты сходятся во мнении, что всплеск инфляции имеет временный характер.

Необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики уменьшает и последняя статистика по экономике, которая оказалась лучше ожиданий, добавляет Васильев. Росстат сообщил, что ВВП страны в 2020 году сократился на 3,1%. Снижение оказалось значительно меньшим, что ожидали в ЦБ (4—5%).

В пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит высокая неопределенность по темпам восстановления российской и мировой экономики в 2021 году, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Эта неопределенность связана с изменением в моделях потребления, сформировавшихся в период ограничений, переходом на удаленную работу и существенным лагом в восстановлении инвестиционной активности, объясняет аналитик.

Первая оценка Росстата: ВВП России сократился в 2020 году на 3,1% При этом возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования.

Еще одним фактором риска выступает политика новой администрации США в отношении России. Американский президент Джо Байден заявил, что исключает «перезагрузку» в отношениях с Россией и готовит новые меры в ответ на ее «агрессивные действия». «В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких антироссийских санкций (госдолг, банки) от новой администрации Байдена. При этом Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала», — считает Михаил Васильев.

Снижение ставки в краткосрочном плане может привести к негативным последствиям для экономики, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Рост промпроизводства остается слабым. Снижение ставки приведет к росту кредитования, в том числе ипотечного, что вызывает озабоченность регулятора из-за рисков перегрева рынка», — добавляет он.

В то же время повышение ставки в условиях рецессии может навредить экономике, считает Сергей Коныгин. Фактическое ужесточение кредитных условий уже произошло при неизменном уровне ключевой ставки, отмечают эксперты аналитического управления «Открытие Research». Бескупонные доходности по кривой ОФЗ с момента предыдущего заседания 18 декабря 2020 года выросли на 25—45 б. п. на сроках от трех лет, а ставка RUONIA, являющаяся операционным ориентиром денежно-кредитной политики, в январе устойчиво превышала уровень 4,25% по сравнению с 4% в начале декабря.

МВФ призвал Банк России опустить ключевую ставку ниже 4% Ближайшее решение по ставке ЦБ примет в пятницу, 12 февраля.

Что будет со ставкой дальше?

Относительно траектории ставки в текущем году мнения аналитиков расходятся незначительно. «Пока все говорит о том, что ключевая ставка будет тяготеть к текущему уровню 4,25%», — считает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Мы ожидаем стабильности ставки на протяжении 2021 года с возможным незначительным повышением к концу года на фоне восстановления экономики после кризиса», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Ближе к концу 2021 года ставка будет повышена до 4,5% с целью сгладить ценовые дисбалансы на фоне восстановительной фазы роста экономики и сохраняющихся «завышенных» инфляционных ожиданий, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий также считает, что цикл нормализации ключевой ставки до нейтрального уровня, который находится на уровне 5% и более, начнется в конце текущего –— начале 2022 года.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru