Госслужащие и их родственники зачастую считают, что им не нужны инвестиции, так как слышали, что им это «не разрешается». Вот это зря, конечно. Во что и кому нельзя инвестировать такой группе граждан — в этой статье Fingram.

1. На каких госслужащих распространяются ограничения и запреты по инвестированию?

Государственный служащий — специалист, исполняющий те или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной службе. Их можно разделить на следующие категории:

1. Лица, состоящие на службе в органах власти федерального уровня, органах власти субъектов РФ, в правоохранительных органах, военнослужащие. Такой категории запрещается владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Сотрудники госкорпораций, предприятий, АО, доля участия государства в которых составляет более 50%. На них не распространяются ограничения, кроме сотрудников, занимающих высокопоставленные должности и имеющих доступ к информации государственной важности.





2. В какие инструменты можно вкладывать госслужащим?

Гражданским служащим, сотрудникам МВД, ФСБ, военнослужащим и т. д. можно иметь:

накопительные счета, вклады и ОМС в российских банках;

брокерский счет и ИИС;

иностранную валюту и хранить ее на счетах;

облигации российских органов власти;

накопительное или инвестиционное страхование жизни, даже если вложения сделаны в иностранные активы;

ПИФы и доверительное управление с вложением в российские ценные бумаги;

акции и облигации российских компаний.





3. А есть ли ограничения для владения ценными бумагами?

Госслужащим запрещается владеть российскими акциями или облигациями компаний, если это приводит к конфликту интересов. Если есть, необходимо передать активы в доверительное управление брокеру (за это он может взять 1—2% от суммы средств и 10—20% от дохода).

Также госслужащим нельзя участвовать в собрании акционеров. Это вытекает из запрета участвовать в управлении коммерческими структурами.

Иметь зарубежные ценные бумаги можно по умолчанию всем госслужащим, кроме тех, кто занимает должности, перечисленные в законе «О противодействии коррупции», однако разные ведомства дополнительно утверждают еще и собственные перечни таких должностей.





4. Что точно нельзя иметь госслужащим?

Никаким категориям госслужащих нельзя иметь:

1. Зарубежные счета, вклады, кредиты.

2. Страховки у иностранных компаний.

3. Акции, доли участия и паи в уставных капиталах зарубежных организаций и имущество иностранных структур без образования юрлица.

4. Акции биржевого фонда ETF, даже если они предлагаются к покупке на отечественных торговых площадках.

5. Доли биржевого фонда ETF от иностранных компаний, даже на российских биржах.

6. Ценные бумаги российских компаний, выпущенные их иностранными подразделениями.

7. Еврооблигации российских компаний, выпущенные их представительствами в других странах, имеющие иностранную регистрацию.

8. Нельзя заключать договоры — следствия финансовых инструментов (фьючерсы), если одной из сторон проходит нерезидент или зарубежная структура без создания юрлица.

9. Договоры займа с участием нерезидента или зарубежной структуры без создания юрлица.

10. Нельзя вступать в ПИФ, если он инвестирует в зарубежные финансовые инструменты, вкладываться в депозитарные расписки, дающие право на владение ценными бумагами внешнего эмитента.

Подробный список запрещенных финансовых инструментов указан в законе № 79-ФЗ от 7 мая 2013 года «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».





5. Чем же регламентируются такие ограничения и запреты?

58-ФЗ от 27 мая 2003 года «О системе государственной службы РФ»;

79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О государственной службе РФ»;

79-ФЗ от 7 мая 2013 года «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»;

законами на каждую отдельную деятельность госслужащих;

пояснениями и письмами Минтруда.

Бонус:



Акции компаний с конфликтом интересов нельзя покупать также вашим близким родственникам: женам/мужьям, детям/родителям, братьям/сестрам.

Ограничения и запреты в инвестировании касаются не только госслужащих, но и их близких родственников: супругов и несовершеннолетних детей.

Если вы госслужащий, чтобы точно узнать, можно ли вам приобретать те или иные ценные бумаги, нужно направить запрос в Минтруд на официальном сайте ведомства через личный кабинет . При этом рекомендуется составить запрос максимально развернуто: указать, какие конкретно ценные бумаги с ISIN вы решили приобрести, ссылки на них, описать свою должность и т. д.

Непрямое владение иностранными бумагами (например, в составе ETF) приравнивается к прямому и также подпадает под ограничение для определенных групп госслужащих.

Если госслужащий случайно купит акции компании, зарегистрированной в другой стране, государство узнает об этом, если он не продаст их до отчетной даты — 31 декабря. Но это все равно незаконно. Чтобы уличить госслужащего в нарушении, проверяющим придется делать запрос в Национальный депозитарий. Если такие запросы и делают, то выборочно.

Чтобы узнать, какие бумаги российские, а какие нет, нужно проверить их ISIN — идентификатор состоит из двух букв и десяти цифр. Буквы указывают на страну — код российских ценных бумаг начинается с префикса RU (или SU). Удобно проверять ISIN ценных бумаг на сайте Московской биржи .

Работников бюджетных организаций в области медицины, образования, науки, культуры, получающих заработную плату из государственного бюджета, запретительные меры для госслужащих не касаются.





А среди наших читателей есть госслужащие? А госслужащие-инвесторы? Сколько лет уже этим занимаетесь?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru