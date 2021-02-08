Эксперты обнаружили в 2020 году 706 мошеннических сайтов, стилизованных под официальный ресурс Rakuten Viber, говорится в сообщении Group-IB. Была прекращена незаконная деятельности почти 98% фейковых интернет-ресурсов, на которых мошенники обещали розыгрыши и призы, чтобы украсть деньги пользователей.

По данным экспертов, количество мошеннических ресурсов, имитирующих сайт Viber, выросло на 190% по сравнению с предыдущим годом. Первая волна мошенничества была связана с пандемией, остальные выявленные случаи в большей степени касались годовщины компании Rakuten Viber — мошенники создавали сайты с ложной информацией о розыгрышах в мессенджере и делились ссылками на них в групповых и личных чатах Viber и за его пределами, чтобы получить деньги пользователей.

Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты Ошибки приложений, из-за которых мошенники могут получить конфиденциальную информацию о других пользователях, встречаются постоянно.

Среди случаев мошенничества наиболее популярной схемой является так называемая «Кроличья нора». Для привлечения пользователей к вредоносным сайтам злоумышленники используют целевую рассылку сообщений с приманкой в виде конкурса, розыгрыша призов или лотереи. В зависимости от места нахождения потенциальной жертвы она рассылается на языке жертвы и идет от имени популярного в стране бренда или персоны.

По оценкам Group-IB, на атаки и мошенничество с незаконным использованием брендов в мире пришлось 54% от всех киберпреступлений, которые были совершены в период за первые девять месяцев 2020 года. В них выделяются две группы: фишинговые ресурсы, которые собирают учетные данные или платежную информацию жертв (16%), и интернет-мошенничество, мотивирующее пользователей добровольно переводить деньги злоумышленникам под видом оплаты интернет-заказов, получения компенсаций, розыгрышей призов или фейковых акций от известных брендов (38%).