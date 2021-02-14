✅ Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее, и экономика России может достичь допандемического уровня уже к концу текущего года, а не к середине 2022 года. При этом потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады февраля составила около 4,47% годовых, снизившись с 4,49% за третью декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.



✅ Рубль ослаб по итогам января чуть более заметно к евро и корзине ключевых валют, чем к доллару, свидетельствуют данные сводки Банка России. Средний номинальный курс доллара в январе текущего года составил 74,22 рубля (на конец месяца — 76,25 рубля). Средний номинальный курс евро в январе 2021-го — 90,5 рубля (на конец месяца — 92,3 рубля).

✅ Среди идей о вероятном расширении использования маткапитала обсуждается возможность размещать его в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

Пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам Это позволит в несколько раз снизить количество мошеннических операций, считают в ОНФ.

✅ Число занятых в экономике россиян к концу 2020 года уменьшилось до 70,77 млн человек — минимума с 2011 года, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В конце 2019-го — начале 2020 года в России насчитывалось 72,425 млн занятых человек, но из-за пандемии к маю их количество резко упало и так и не восстановилось до докризисного уровня.

✅ Больше половины российских банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц в 2020 году, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА». Значительная часть кредитных организаций испытывают сокращение традиционных источников фондирования. По итогам года медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций снизилась на 197 базисных пунктов.

✅ В сервисе «Авито» обнаружена новая уязвимость. Используя технологию подмены номера телефона, мошенники могли получить доступ к аккаунту пользователя при продаже товаров через «Авито Доставку» и вывести деньги. Проблему в системе идентификации клиентов сервиса обнаружил пользователь Pikabu.

✅ Госслужащие и их родственники зачастую считают, что им не нужны инвестиции, так как слышали, что им это «не разрешается». Вот это зря, конечно. Во что и кому нельзя инвестировать такой группе граждан — в этой статье Fingram.