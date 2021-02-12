Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 12 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», — отмечается в релизе.

Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали, что ключевая ставка останется без изменений. В пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит высокая неопределенность по темпам восстановления российской и мировой экономики в 2021 году. Эта неопределенность связана с изменением в моделях потребления, сформировавшихся в период ограничений, переходом на удаленную работу и существенным лагом в восстановлении инвестиционной активности.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года.

Это первое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 7 февраля 2020-го Банк России решил снизить ключевую ставку, 20 марта Центробанк оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%, а 24 июля — на 25 б. п. до 4,25%. 18 сентября, 23 октября и 18 декабря 2020-го ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.