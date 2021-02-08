Еврокомиссия и Европейский центральный банк изучают технические и юридические вопросы для возможности введения цифрового евро, сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, выступая в Европарламенте.



«Еврокомиссия и ЕЦБ вместе смотрят на широкий набор юридических и технических вопросов, связанных с возможностью введения цифрового евро», — сказал он.

Домбровскис отметил, что цифровой евро может поддержать цифровизацию экономики Евросоюза. При этом Еврокомиссия считает цифровизацию одним из важнейших элементов развития ЕС.

ЕЦБ ранее заявлял, что рассматривает возможность выпуска «цифрового евро», чтобы обеспечить доверие к европейской валюте и «подготовиться к работе в цифровом веке».

В целом же ряд стран в мире рассматривали возможности запуска своей цифровой валюты.

Первой страной, запустившей национальную криптовалюту, стала Венесуэла — в 2018 году она выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту El Petro. Вопрос создания государственной цифровой валюты поднимался также в Иране, России, странах Европы и других, а Япония первой в мире легализовала использование биткоина как средства платежа.