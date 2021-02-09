Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году в крупнейших банках вырос до 50%, пишут «Известия» , ссылаясь на кредитные организации. Такими результатами поделились в банке «Санкт-Петербург» и Росбанке. В «Хоум Кредите» электронные карты стали оформлять на 23% чаще.

В 2021 году в Росбанке, банке «Ак Барс», Абсолют Банке и Банке ДОМ.РФ планируют продолжить увеличивать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и программ лояльности. Одними из вариантов таких предложений будут бесплатный выпуск и возможность оформления мультивалютной карты, что позволит клиентам экономить на операциях по конверсии. Рост спроса на такие продукты связан с последствиями пандемии и переходом в онлайн, считают в кредитных организациях. Спрос также стимулировал предложения дистанционных продуктов и сервисов со стороны финансовых организаций. В СберБанке отметили новый тренд: 15% активировавших карты дистанционно за пластиковыми носителями даже не приходили. Сейчас более 10% открываемых карточек сразу оформляются только в цифровом формате, рассказали в пресс-службе организации.

Еще одним преимуществом этого продукта является безопасность, считают в Промсвязьбанке. Карта не имеет физического носителя, поэтому ее невозможно потерять или подделать. Также при оплате цифровой картой значительно снижается риск кражи ее реквизитов. Банкам выгодно переводить клиентов с привычных карт на цифровые, поскольку они экономят на производстве пластика. В среднем стоимость одной пластиковой карты и ее доставка обходятся организации в 1 тыс. рублей.

Однако остается риск того, что человек может потерять телефон, а мошенник воспользуется цифровой картой. По словам экспертов, также есть определенные требования к устройству, через которое цифровая карта выпускается, что для части пользователей может быть невыполнимым условием. Другой сложностью может стать снятие наличных или иное использование банкомата, так как еще не все из них позволяют осуществлять бесконтактные платежи, рассказали аналитики.