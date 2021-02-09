Басманный суд столицы санкционировал арест Агустина Моралес-Эскомильи, осужденого на семь лет за участие в хищении средств из обанкротившегося Таурус Банка, пишет «Коммерсант» . С ходатайством об аресте Моралес-Эскомильи в суд обратились следователи ГСУ СКР, участвующие в расследовании обстоятельств хищения денег из ряда банков. Представители СКР обвинили Моралес-Эскомилью в злоупотреблении полномочиями, особо крупном мошенничестве в сфере страхования и особо крупной растрате.

Впервые он был арестован Басманным судом еще в декабре 2017 года в рамках расследования хищений из Таурус Банка. Речь шла о присвоении около 1 млрд рублей под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть АСВ с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн рублей.

Следователи предъявили ему обвинения в хищении средств Промрегионбанка. Само уголовное дело о выводе активов из лишенного лицензии в августе 2016 года кредитного учреждения было возбуждено в сентябре прошлого года в отношении бывшего и. о. председателя правления Игоря Сенцова и ряда других лиц. Позже некие свидетели дали показания о том, что Агустин Моралес-Эскомилья являлся теневым владельцем банка, каковым его ранее считали и в «Таурусе». Он как конечный бенефициар якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.

Суд приговорил бизнесмена к четырем годам колонии ​за участие в хищениях средств Таурус Банка ​ Уголовное дело о хищениях в «Таурусе» было возбуждено СКР по заявлению АСВ еще два года назад.

Представители АСВ сообщили следствию, что из Промрегионбанка различными способами было выведено около 3 млрд рублей. Сама финансовая ситуация в банке резко ухудшилась после выдачи более 30 заведомо невозвратных кредитов на более чем 757 млн рублей, рефинансирования ссудных задолженностей или заключения договоров цессии почти на 1,9 млрд рублей, а также приобретения с завышением цены на 212 млн рублей ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт». В мае 2016 года имели место махинации с кассой банка, через которую снимались и переводились на другие счета около 500 млн рублей, которые ранее были выданы в виде технических кредитов на 700 млн рублей. Из них 375 млн рублей ушло на покупку недвижимости банка. Последняя сумма и фигурировала в документах СКР на заседании по избранию меры пресечения Агустину Моралес-Эскомилье. Сам финансист вину категорически отрицает и отказался давать показания.