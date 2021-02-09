📰 Благоприятная для рубля сезонность и нефть способны весьма быстро увести пару доллар/рубль в район 73 на этой неделе, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Быстрое прохождение поддержки на 72,5 сделает 70 следующей целью «быков» по рублю, при сохранении недавнего уровня волатильности достижение «круглого» уровня может оказаться вопросом пары недель, считает эксперт. По его словам, пара евро/рубль преимущественно курсирует последние месяцы в диапазоне 88,5—92,5. Может быть мощный импульс снижения к 86 или даже к 85. Для евро точка слома восходящей тенденции располагается у 86,5.

📰 Доходы столичных кафе, ресторанов и других заведений общепита в декабре, когда им было запрещено работать ночью, снизились всего на 8%, пишет РБК , ссылаясь на Мосстат. Так, в декабре 2020 года оборот всего столичного общепита составил 18,1 млрд рублей. Снизившийся оборот общепита в декабре 2020 года на 8% в фактических ценах — это достаточно заметное падение, учитывая, что в предыдущие три года декабрьские обороты росли ускоряющимися темпами, отметили в аналитическом центре правительства Москвы. Опрошенные эксперты и рестораторы оценили зафиксированное Мосстатом снижение как незначительное. В конце 2020 года рынок общепита в Москве и Московской области падал вдвое сильнее, чем показывает официальная статистика, считают они. Основатель Novikov Group Аркадий Новиков в конце января говорил, что общие потери всех заведений составили 30%, а по ресторанам, которые работали в ночное время, — около 40–50%.

📰 Дефицит рабочей силы из-за коронавируса на строительных площадках России достиг 40–50%, пишут «Известия» . Бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров — объединения строительных компаний направили вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию. Сегодня эта возможность ограничена распоряжением правительства. Оставшиеся работать мигранты пользуются моментом и завышают стоимость своих услуг. Из-за этого растут цены на жилье и девелоперы сдают новые дома с задержками, указывают участники отрасли. В Минстрое уже разработали регламент организованного завоза мигрантов для работы в стране, сообщили в ведомстве.

📰 Процентные расходы по вкладам физических лиц крупнейших российских банков в 2020 году преимущественно снижались, создавая возможность экономии на клиентах, пишет «Коммерсант» . На фоне роста остатков на счетах физлиц за 2020 год на 4,2% (до 32,8 трлн рублей) у большинства крупных банков (с процентными расходами свыше 1 млрд рублей) произошло снижение расходов по привлеченным средствам. Также сами вкладчики все больше предпочтения отдавали накопительным счетам, где ставки ниже, но средства доступны в любой момент. В среднем, по оценке директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, стоимость фондирования по всей банковской системе за год сократилась на 100 базисных пунктов. Банкиры рассчитывают на сохранение этой привлекательной для них ситуации, настаивая, что потенциала для роста ставок по вкладам нет.

📰 Курс биткоина продолжил рост на фоне покупки криптовалюты Tesla на 1,5 млрд долларов и перешагнул отметку в 46 тыс. долларов, пишет РБК . Это следует из данных торгов биржи Binance. К 02:00 мск курс криптовалюты, по данным биржи, вырос до 45 099 долларов, а уже к 02:30 превысил 46 тыс. долларов. На 03:05 мск биткоин снова вырос в цене на 1,56% — до 47,174 тыс. долларов, сообщает ТАСС , ссылаясь на данные портала CoinDesk. В понедельник компания Tesla сообщила, что вложила в биткоин 1,5 млрд долларов, отметив, что в ближайшем будущем в компании планируют начать принимать оплату криптовалютой. В Tesla заявили, что обновили политику инвестирования, «чтобы получить возможность максимизировать прибыль от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности».