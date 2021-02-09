Фондовые индексы РФ растут в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,42% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 460,34 пункта. Индекс РТС вырос на 0,66% — до отметки 1 471,88.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается позитивным. Цены на нефть продолжают рост последних дней, а настроения на мировых фондовых площадках по-прежнему оптимистичны», — констатировала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Так, она упоминает, что «котировки Brent расположены выше 61 доллара, а цены на нефть WTI преодолели 58 долларов на оптимизме в отношении постепенного восстановления спроса и более ограниченного предложения в условиях сделки ОПЕК+».



«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, продолжат повышение благодаря высоким ценам на нефть и покупкам на зарубежных площадках. День отметится в основном корпоративными событиями в РФ, в то время как публикации важных макроэкономических данных за рубежом не ожидается. Риски перехода к фиксации прибыли на американских и нефтяных биржах в подобных условиях растут, но пока не имеет смысла играть против основного восходящего тренда», — написала эксперт.

«Мы полагаем, что инерция к росту мировых рынков сохранится в течение дня — поддержку окажут ожидания позитивных новостей с сезона отчетности и крепость товарных рынков в условиях отсутствия явной перегретости», — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.



Между тем главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов подчеркивает, что «рост вероятности коррекции S&P 500 и нефти призывает к осторожности». «Сейчас мы рекомендуем совершать только точечные спекулятивные покупки. Особенно это касается нефтяного сектора», — указывает он.

