Банк «Ак Барс» и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip запустили совместный финансовый продукт — виртуальную дебетовую банковскую карту. Как сообщили в банке, за покупки тревел-продуктов OneTwoTrip по «Карте с большим кешбэком» на счет пользователя вернется до 11% от стоимости.

Неперсонифицированную виртуальную банковскую карту Visa «базового» статуса можно оформить за несколько кликов в приложении или на сайте OneTwoTrip. «Пользователь получает полноценную карту с возможностью пополнения счета и совершения покупок в онлайне и офлайне», — подчеркивается в релизе. Если пройти онлайн-идентификацию по паспортным данным, статус карты поменяется на «продвинутый» и клиент получит ряд дополнительных преимуществ: сможет расплачиваться картой в иностранных онлайн-магазинах и за границей, а лимиты на операции будут увеличены. Обслуживание карты осуществляется бесплатно.

Максимальный кешбэк за тревел-услуги начисляется при оформлении заказа в приложении OneTwoTrip. Размер кешбэка зависит от услуги: если оплатить новой картой номер в отеле или аренду авто, клиент получит 11% от суммы заказа в виде трипкоинов (баллы программы лояльности OneTwoTrip, 1 трипкоин равен 1 рублю). 9% трипкоинов будет начислено при покупке билета на поезд, 8% — билета на самолет или автобус, 6% — за оплату экскурсии. За все остальные трансакции по карте, совершенные вне сервиса OneTwoTrip, начисляется 1% кешбэка.

Чтобы начать пользоваться картой, нужно пополнить ее счет через личный кабинет на OneTwoTrip, а для покупок в офлайне — подключить ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Для неперсонифицированной карты допустимые остаток на балансе и сумма по одной операции составляют максимум 15 тыс. рублей, в месяц может быть совершено платежей на сумму до 40 тыс. рублей. Карта в «продвинутом» статусе, доступная только для граждан России, имеет больше возможностей: остаток на балансе и лимит по одной операции увеличиваются до 60 тыс. рублей, а сумма ежемесячных платежей — до 200 тыс. Если сумма одной операции превышает установленный лимит, оплатить ее «Картой с большим кешбэком» не получится.



В планах OneTwoTrip расширение функционала сервиса и повышение его удобства, в частности добавление новых способов пополнения виртуальной карты, возможностей оплаты и совершения переводов, расширение списка доступных клиентам услуг, а также более плотная интеграция с другими сервисами OneTwoTrip.