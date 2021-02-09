Цена криптовалюты биткоин обновила исторический максимум — в ходе торговой сессии она росла на 3,7% и в пике достигала 48,168 тыс. долларов, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk. По состоянию на 11:11 мск стоимость биткоина составила 47,8 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что, по данным портала CoinDesk, на 3:05 мск биткоин стоил 47,174 тыс. долларов.

По мнению руководителя проектов АНО «Цифровые платформы» Владислава Обушинского, курс криптовалюты может подняться до отметки в 70 тыс. долларов за несколько дней, сообщает РИА Новости. Это произойдет на фоне новостей об инвестициях Tesla в нее и планах компании начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили, считает эксперт.

По данным портала CoinMarketCap на 11:51 мск, стоимость криптовалюты составляет 46,969 тыс. долларов.