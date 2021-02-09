Вклад социальных выплат в динамику реальных доходов граждан составил в 2020 году плюс 3,6 процентного пункта, то есть без этой меры снижение доходов могло быть примерно в два раза более существенным, следует из оценок Минэкономразвития.

«Важный вклад в поддержку экономики внесло существенное смягчение бюджетной политики, — заявил во вторник на «правительственном часе» в Государственной думе министр экономического развития России Максим Решетников, чьи слова приводятся в сообщении МЭР. — В условиях снижения доходов в 2020 году бюджетные расходы не сокращались, а увеличивались».

Благодаря принятым мерам самые уязвимые категории населения и те, кто потерял работу, были поддержаны социальными выплатами, подчеркнул министр. «В результате вклад этих выплат в общий рост реальных денежных доходов населения составил 3,6 процентного пункта», — сообщил он.



Напомним, согласно представленным в конце января оценкам Росстата, реальные денежные доходы россиян в 2020 году снизились на 3% по сравнению с 2019-м, реальные располагаемые доходы — на 3,5%.