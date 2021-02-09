Банк «Русский Стандарт» обновил мобильный банк RSB Mobile, добавив удобное управление заявкой на частично досрочное погашение кредита, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Главная удобная новация ждет клиентов в кредитах наличными. Простая, нативная форма заявки на частично досрочное погашение в разделе «Операции» позволяет заблаговременно выбрать удобную дату и сумму для снижения кредитной задолженности. При заведении заявки пользователь сразу увидит расчетный новый размер ежемесячного платежа по графику», — говорится в релизе.

В банке уточняют, что действующую заявку на частично досрочное погашение можно посмотреть или отменить в закладке «Информация» кредита наличными. А также пользователи смогут добавить напоминание о предстоящей дате частично досрочного погашения в календарь мобильного устройства прямо из RSB Mobile.

В новом релизе RSB Mobile доработан раздел «Платежи». Например, разработчики реализовали возможность свернуть редко используемые блоки для более компактного и удобного размещения информации на экране смартфона. Теперь начисления по услугам ЖКХ и связи, которые клиент получил по подписке и уже оплатил, недоступны для повторной оплаты.

Кроме того, в новой версии мобильного приложения разработчики видоизменили и доработали механику активации и доставки push-уведомлений.

Приложение RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и в ближайшее время будет доступно в Google Play.