📰 В феврале ожидается рост курса национальной валюты до уровня 73—74 рублей за доллар, пишет «Российская газета», ссылаясь на доцента, преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. По его словам, дальнейшего укрепления ожидать не стоит из-за бюджетного правила. По нему все доходы бюджета, возникающие из-за превышения стоимости нефти Urals уровня в 41,6 доллара за баррель, направляются на покупку валюты, а не на государственные расходы, и это оказывает давление на рубль. Если бы не бюджетное правило, то при текущей стоимости нефти курс рубля был бы 60 рублей за доллар, полагает эксперт.
📰 В ближайшую неделю курс биткоина способен пробить отметку 50 тыс. долларов, пишут «Известия», ссылаясь на опрошенных экспертов. Однако уже в течение одного-двух месяцев он вернется в диапазон 37—40 тыс. долларов. Во вторник, 9 февраля, стоимость наиболее популярной криптовалюты подскочила до исторического максимума — 48 тыс. долларов. Это произошло на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией биткоина на 1,5 млрд долларов. Кроме того, он допустил, что Tesla будет принимать оплату в криптовалюте. Аналитики ожидают, что аналогичные заявления в ближайшем будущем могут сделать и другие корпорации, но многое будет зависеть от финансовых регуляторов.
📰 Российское подразделение сети по продаже одежды H&M ответило на сообщение о том, что Федеральная таможенная служба завела уголовное дело, заподозрив компанию в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд рублей, пишет РБК. Объясняя ситуацию, организация сообщила, что не получала необходимую информацию от российских органов власти. В подразделении добавили, что компания платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права», а также с «локальными положениями и нормами местного законодательства». Ранее о том, что таможенная служба завела уголовное дело в отношении российского подразделения H&M, сообщил Bloomberg. Организацию обвинили в том, что она не включила в декларации 2016—2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.
📰 Бизнес попросил правительство ввести субсидии на перевозку сжиженных углеводородных газов на Дальний Восток, пишут «Известия». Письмо с таким предложением Независимый топливный союз направил вице-премьеру Александру Новаку. Мера поможет решить проблему дефицита топлива в ДФО, считают авторы инициативы. В случае нехватки бензина или его высокой цены водители смогут переоборудовать автомобиль на более дешевый и доступный вид топлива — сжиженный углеводородный газ. Но 9 февраля оптовые цены на эти газы на бирже взлетели до 34,55 тыс. рублей за тонну, показав новый исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. За один день биржевая цена на СУГ выросла на 7,7%, а с начала года она увеличилась уже на 46%.
📰 Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году, пишет РБК. С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требуют дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки. В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили некоторых представителей регионов и отраслевого сообщества. Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки.
📰 В России хотят сделать обязательной социальную рекламу в Интернете, пишут «Известия». Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект. Документ предлагает обязать интернет-площадки отдавать под социальную рекламу не меньше 5% площадей или времени от общего объема маркетинговых материалов. Размещением контента займется специально созданный для этого оператор рекламного пространства, указано в проекте. Аналогичный закон уже действует для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. Но в случае с Интернетом непонятно, как отслеживать долю социальных материалов, отмечают эксперты.
📰 На фоне уверенного роста криптовалют в мире в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью 40—60 млн долларов, пишет «Коммерсант». По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране. Такие сделки, отмечают аналитики, помогут России сохранить третье место по майнингу в мире. Но только если закон о цифровой валюте не будет принят в жестком варианте.