📰 В феврале ожидается рост курса национальной валюты до уровня 73—74 рублей за доллар, пишет «Российская газета» , ссылаясь на доцента, преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. По его словам, дальнейшего укрепления ожидать не стоит из-за бюджетного правила. По нему все доходы бюджета, возникающие из-за превышения стоимости нефти Urals уровня в 41,6 доллара за баррель, направляются на покупку валюты, а не на государственные расходы, и это оказывает давление на рубль. Если бы не бюджетное правило, то при текущей стоимости нефти курс рубля был бы 60 рублей за доллар, полагает эксперт.

📰 В ближайшую неделю курс биткоина способен пробить отметку 50 тыс. долларов, пишут «Известия» , ссылаясь на опрошенных экспертов. Однако уже в течение одного-двух месяцев он вернется в диапазон 37—40 тыс. долларов. Во вторник, 9 февраля, стоимость наиболее популярной криптовалюты подскочила до исторического максимума — 48 тыс. долларов. Это произошло на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией биткоина на 1,5 млрд долларов. Кроме того, он допустил, что Tesla будет принимать оплату в криптовалюте. Аналитики ожидают, что аналогичные заявления в ближайшем будущем могут сделать и другие корпорации, но многое будет зависеть от финансовых регуляторов.

📰 Российское подразделение сети по продаже одежды H&M ответило на сообщение о том, что Федеральная таможенная служба завела уголовное дело, заподозрив компанию в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд рублей, пишет РБК . Объясняя ситуацию, организация сообщила, что не получала необходимую информацию от российских органов власти. В подразделении добавили, что компания платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права», а также с «локальными положениями и нормами местного законодательства». Ранее о том, что таможенная служба завела уголовное дело в отношении российского подразделения H&M, сообщил Bloomberg. Организацию обвинили в том, что она не включила в декларации 2016—2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.

📰 Бизнес попросил правительство ввести субсидии на перевозку сжиженных углеводородных газов на Дальний Восток, пишут «Известия» . Письмо с таким предложением Независимый топливный союз направил вице-премьеру Александру Новаку. Мера поможет решить проблему дефицита топлива в ДФО, считают авторы инициативы. В случае нехватки бензина или его высокой цены водители смогут переоборудовать автомобиль на более дешевый и доступный вид топлива — сжиженный углеводородный газ. Но 9 февраля оптовые цены на эти газы на бирже взлетели до 34,55 тыс. рублей за тонну, показав новый исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. За один день биржевая цена на СУГ выросла на 7,7%, а с начала года она увеличилась уже на 46%.

📰 Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году, пишет РБК . С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требуют дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки. В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили некоторых представителей регионов и отраслевого сообщества. Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки.

📰 В России хотят сделать обязательной социальную рекламу в Интернете, пишут «Известия» . Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект. Документ предлагает обязать интернет-площадки отдавать под социальную рекламу не меньше 5% площадей или времени от общего объема маркетинговых материалов. Размещением контента займется специально созданный для этого оператор рекламного пространства, указано в проекте. Аналогичный закон уже действует для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. Но в случае с Интернетом непонятно, как отслеживать долю социальных материалов, отмечают эксперты.

📰 На фоне уверенного роста криптовалют в мире в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью 40—60 млн долларов, пишет «Коммерсант» . По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране. Такие сделки, отмечают аналитики, помогут России сохранить третье место по майнингу в мире. Но только если закон о цифровой валюте не будет принят в жестком варианте.

