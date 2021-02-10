Фондовые индексы РФ растут в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:10 мск прибавил 0,29% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 436,96 пункта. Индекс РТС повысился на 0,44% — до уровня 1 464,27.



К 10:18 рост замедлился до 0,11% и 0,22% соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник скорректировались вниз вместе с зарубежными площадками… В начале сессии российские фондовые индексы, вероятно, попробуют вернуться к росту в связи с сохранением преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Ограничивать покупки в акциях и рубле, однако, будет намечающаяся коррекция в нефтяных ценах. Масштабной фиксации прибыли, однако, все еще не наблюдается. Глобальные депозитарные расписки TCS Group по итогам квартального пересмотра ожидаемо попали в расчет индекса MSCI Russia (изменения вступят в силу 26 февраля), что может подтолкнуть их еще немного выше», — написала эксперт перед началом торгов.

«В начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. Возвращение цен на нефть выше 61 доллара за баррель во вторник после нашего закрытия и утренний подъем фьючерсов на американские индексы могут поддержать наш рынок», — спрогнозировал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

