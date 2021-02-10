Банк России в 2020 году выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Таковы итоги работы регулятора по противодействию нелегальной деятельности за прошлый год.

При этом почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в Интернете.

«Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах, — отмечает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. — Об этом должны помнить потребители финансовых услуг, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги. Обыграть нелегала на его поле невозможно. И если вы продолжаете вкладывать средства в сомнительный проект, зная о его незаконности, то тем самым помогаете раскрутке пирамиды и обману новых клиентов».

Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.

Банк России видит своей основной задачей сокращение срока жизни нелегальных организаций и скорейший вывод их с рынка. Это позволит защитить интересы потребителей и снизить риски их возможных финансовых потерь. Для решения этой задачи регулятор продолжит совершенствовать собственные системы выявления незаконной деятельности на финансовом рынке, разработанные с применением современных технологий.