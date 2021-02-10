Объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, в то время как объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. <…> 10 миллионов человек и 10 триллионов [рублей] вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 триллионов рублей, то есть соотношение уже серьезное», — сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Допускать «агрессивный маркетинг» посредников на финансовых рынках нельзя, добавил Силуанов.

По словам главы Минфина, причиной такого высокого интереса россиян к финансовым инструментам стали низкие процентные ставки по банковским депозитам и развитие цифровых технологий. «Простота, доступность открытия инвестиционных счетов: это можно сделать по гаджету, по телефону открыть инвестиционный счет и начать работать на финансовом рынке. Поэтому мы здесь не должны допустить, чтобы на фондовом рынке была возможность вводить людей в заблуждение», — отметил Силуанов.