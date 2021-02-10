В Госдуме рассматривается вопрос о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента поправок в законодательство, направленных на защиту граждан от финансовых кибермошенников, а также от мошеннического оформления кредитов и микрозаймов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Как сообщало ранее МВД России, в I квартале 2020 года отмечался значительный рост киберпреступлений — их количество выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время все еще актуальной проблемой остается оформление кредитов и кредитных карт на граждан с использованием их паспортных данных без их ведома, указал депутат.

«Чаще всего это подразумевает сговор мошенников с сотрудником учреждения, где паспортные данные предъявлять просто необходимо — на почте, в банках, страховых компаниях, каршеринге и так далее, или продажу баз данных. Таким образом, законопослушный гражданин не застрахован от того, что на него не будут оформлены кредитные обязательства другим лицом», — полагает Гетта.

Нововведениями предлагается дать возможность гражданам подавать соответствующие заявления через многофункциональные центры (МФЦ), использовать сайт Госуслуг или уполномоченные банки с дальнейшим использованием механизма Центрального каталога кредитных историй для добровольного запрета оформления каких-либо кредитов и займов на свое имя. В случае необходимости получить деньги в кредит гражданин сможет снять запрет, оформить кредит, а потом при желании вновь установить запрет.

Такая мера послужит дополнительным препятствием для финансовых мошеннических действий по украденным паспортным данным — например, когда при оказании услуг, в том числе медицинских, пенсионерам под видом договора подсовывают договор микрозайма, отметил депутат. «И если при наличии данного запрета кредит или кредитная карта все равно будут оформлены, то это уже станет проблемой банка или микрофинансовой организации, но никак не гражданина», — подчеркнул Гетта.