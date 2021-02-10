В отчетном периоде, который совпадает с IV календарным кварталом 2020 года, выручка Freedom Holding Corp. достигла 100,2 млн долларов. Показатель увеличился на 239% год к году за счет роста комиссионных доходов на 261% — с 20,6 млн долларов на конец декабря 2019 года до 74,3 млн долларов на конец декабря 2020-го.

Положительное влияние на выручку оказало повышение прибыли от торговых операций по ценным бумагам на 194% год к году — с 6,4 млн до 18,9 млн долларов.

Расходы компании повысились на 24,6 млн долларов, или на 96%, на фоне:

роста на 14,8 млн долларов расходов по комиссиям ввиду увеличения количества клиентов и объема совершаемых ими сделок;

повышения на 3,9 млн долларов процентных расходов, обусловленного в первую очередь увеличением процентных затрат по остаткам средств клиентов на банковских и брокерских счетах и ростом процентных расходов на краткосрочное финансирование, привлеченное посредством соглашений РЕПО по ценным бумагам и по выпущенным долговым ценным бумагам;

увеличения на 4,9 млн долларов операционных расходов ввиду роста административных затрат в результате расширения бизнеса компании.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за отчетный квартал по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого финансового года повысилась в 10,3 раза, достигнув 42,3 млн долларов.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из их средневзвешенного количества в 58 млн штук, увеличилась на 0,65 доллара от уровня аналогичного периода 2020 фискального года и составила 0,72 доллара.

Прочий совокупный доход с 7,9 млн долларов в III квартале 2021 фискального года вырос до 49,2 млн долларов.

Активы и обязательства холдинга, по данным на 31 декабря 2020 года, увеличились на 397,1 млн долларов и 347,3 млн долларов соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в холдинге было открыто свыше 229 тыс. клиентских счетов. В III квартале 2021 фискального года клиентская база компании расширилась на 34 тыс., или на 17% по сравнению с результатом на 30 сентября 2020 года.

Freedom Holding Corp. представлен в России банком «Фридом Финанс» и инвестиционной компанией «Фридом Финанс».

«Отчетный период стал для Freedom Holdig Corp. весьма насыщенным в плане значимых событий. Мы подводим итоги квартала, отмечая уверенный рост выручки и чистой прибыли, а также новости о расширении структуры холдинга. В декабре мы завершили объединение активов и клиентских баз ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и нашего российского брокера, а также объявили о завершении сделки по приобретению «Банка Kassa Nova», который уже переименован в «Банк Фридом Финанс Казахстан». Кроме того, декабрь ознаменовался покупкой американского брокера Prime Executions — это позволяет нарастить наше мировое присутствие и создает условия для развития на рынке США. Мы демонстрируем позитивные результаты и будем стараться продолжать этот тренд», — отметил CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Основные события, произошедшие во Freedom Holding Corp. за III квартал 2021 фискального года:



Агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индекс MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Холдинг вошел в число компаний, включенных в индекс после его очередного пересмотра. Изменения вступили в силу 30 ноября 2020 года.

Freedom Holding Corp. после одобрения 18 декабря 2020 года заявки на право постоянного членства со стороны Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) объявил о покупке американской брокерско-дилерской компании Prime Executions Inc.