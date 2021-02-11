Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина о растрате более 23 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

«Заместителем генерального прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО банк «Югра» Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения). Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы», — говорится в сообщении.

​Мосгорсуд разрешил экс-акционеру банка «Югра» прогулки под домашним арестом Алексея Хотина обвиняют в хищениях.

Следствием установлено, что Хотин с целью хищения имущества «Югры» в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в названном кредитном учреждении. С 2014 года по 2017-й они похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям: ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское».

В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка «Югра» лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация была признана банкротом.