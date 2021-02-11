Для продления программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года нужно внести в нее изменения — прекратить в тех регионах, где цены выросли особенно сильно, заявил гендиректор корпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, рост цен больше 19% нивелирует эффект от программы.

«Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — заявил Мутко в интервью телеканалу РБК.

Глава «ДОМ.РФ» отметил, что программа льготной ипотеки задумывалась не столько как механизм поддержки застройщиков, сколько как мера для поддержки граждан, у которых упали доходы. «Если кто-то [застройщик или покупатель] перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки», — сказал он. Мутко привел оценки госкорпорации, согласно которым рост цен на жилье более чем на 19% нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки для покупателя: «Здесь выигрывают застройщики и банк». По его словам, чтобы продолжить программу, нужно «найти регионы, где сейчас нет такого роста цен, где есть неудовлетворенный спрос».

Мутко считает, что если в регионах, где существенно выросли цены, прекратить действие программы льготной ипотеки, то застройщики сами начнут снижать цены.

Прошлый год стал рекордным для российского ипотечного рынка — было выдано кредитов на сумму 4,3 трлн рублей, при этом 345,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн. Рост спроса на ипотеку под влиянием льготной программы привел и к росту цен. Уже по итогам девяти месяцев прошлого года на первичном рынке, по данным ЦБ, они выросли на 10% по отношению к аналогичному периоду 2019-го. В начале февраля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова говорила, что продлить программу стоит «таргетированно» в тех регионах, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья.