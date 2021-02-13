Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн», сказано в релизе финучреждения.

«Предприниматели могут быстро подключить СБП, а их клиенты — легко оплачивать покупки, отсканировав QR-код. Для этого компании не нужно покупать специальное оборудование, достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн». С оплатой по QR-кодам прием платежей для бизнеса становится в пять раз дешевле. Работать в мобильном приложении можно практически из любой точки, так предприниматель экономит время и ускоряет бизнес-процессы», — прокомментировал руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн» Никита Ендальцев.

Предприниматели могут создавать QR-коды на стандартные услуги, а также коды на любую сумму покупки с помощью Telegram-бота.