Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Россия» на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, ключевым источником ресурсной базы являются средства юрлиц, которые формируют на 1 декабря 2020 года 73,5% привлеченных средств. Агентство оценивает запас балансовой ликвидности как удовлетворительный (на 1 декабря 2020-го покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 10,6%, ликвидными активами — 22,4%).

Для банка по-прежнему характерна высокая концентрация ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 1 декабря 2020-го доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах — 17%, доля средств пяти крупнейших кредиторов/групп кредиторов — 38%).